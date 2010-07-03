Волгоградский депутат извинился за слова о низких пенсиях "алкашей"

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев извинился за высказывания о том, что маленькие пенсии получают "алкаши и тунеядцы", сообщает РИА Новости.

"Я прошу прощения у всех, кого совершенно справедливо возмутило мое неточное высказывание по поводу пенсий. Хочу пояснить, что в сегодняшней полемике по вопросу пенсионных выплат я привел в качестве примера работников моего предприятия, что, конечно же, некорректно в данном случае", – отметил Набиев.

Он также заявил, что счел несправедливой ситуацию, когда люди, работавшие мало, и те, кто работал не покладая рук, получают практически одинаковую пенсию. По мнению Набиева, это является следствием прежней пенсионной системы.

Ранее появилось видео с заседания Волгоградской областной думы, на котором Набиев заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши". По его словам, те, кто "работал нормально", получают пенсии в размере 20-25 тысяч рублей и более.