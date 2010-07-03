Волгоградский депутат рассказал о получающих низкую пенсию "алкашах"

Депутат Волгоградской областной думы Гасан Набиев заявил, что пенсии в 8 тысяч рублей получают "тунеядцы и алкаши". Выступление политика опубликовал портал "Высота 102".

Набиев рассказал, что раньше работал на предприятии, и у всех его коллег пенсия составляет 16-20 тысяч рублей. Он объяснил это тем, что они трудились и получали достойную зарплату.

"Малоимущий сам себя создал, малоимущим стал. Он мог бы стать нормальным человеком", – отметил депутат, добавив, что те, кто "работал нормально", получают пенсии в размере 20-25 тысяч рублей и более.

Набиев выступил на внеочередном заседании облдумы, где обсуждался проект о социальных доплатах к пенсии неработающих пенсионеров, чей доход ниже прожиточного минимума.