Чиновница из Владимира назвала питание детей в школах делом родителей

Директор департамента образования Владимирской области Ольга Беляева заявила, что организация питания детей в школах – это ответственность родителей. По данным местных СМИ, она так прокомментировала отмену бесплатных завтраков для части учеников младших классов Владимира. Запись опубликована на YouTube.
При этом Беляева сослалась на федеральный закон. Чиновница заявила, что по этому закону учебные заведения ответственны только за обеспечение условий для организации питания, в частности, за предоставление кухонного оборудования, мест для приготовления пищи и за создание условий для употребления пищи в школах.
Она добавила, что граждане ошибочно полагают, что эта обязанность закреплена за муниципалитетом или государством, однако сегодня у муниципальных образований есть задачи, связанные с обеспечением безопасности школ, поэтому и "приходится выбирать".
"Обеспечить само питание, то есть подвоз продуктов, приобретение продуктов питания, изготовление и так далее – вот это уже вопрос родителей", – заявила Беляева.
Организация питания в школах закреплена в законе № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" (статья 37). Здесь сказано, что организация питания обучающихся "возлагается на организации, осуществляющие образовательную деятельность".
Ранее экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких оказалась в центре скандала после публикации видео с ее встречи с молодежью Кировграда. Тогда она заявила, что государство молодежи "ничего не должно", потому что оно не просило их родителей рожать. Чиновница утверждала, что ее слова были вырваны из контекста. В феврале Глацких покинула свой пост.
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