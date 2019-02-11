Свердловская чиновница Глацких покинула свой пост

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких опубликовала в Сети "приветственное письмо", в котором написала, что покинула свой пост.
"С сегодняшнего дня я не чиновник, а значит, могу говорить публично то, что думаю, без опаски, что меня неправильно поймут", – написала она, передает РИА Новости.
Глацких создала аккаунт в социальной сети Instagram. Она сообщила, что в ее жизни наступил новый этап, а в Instagram она планирует писать только правду, "даже если она горькая". В своем послании экс-чиновница также еще раз извинилась за скандальное высказывание.
В центре скандала Глацких оказалась после публикации в YouTube видео с ее встречи с молодежью Кировграда, на которой она заявила, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать".
Чиновница утверждала, что ее слова были вырваны из контекста. На время служебной проверки ее отстранили от работы.
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