Свердловская чиновница Ольга Глацких ушла в отставку

Фото: ТАСС/Vladimir Zhabrikov

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких ушла в отставку. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор региона Сергей Бидонько.

"Да, сегодня она написала заявление. Это решение, по ее словам, было обдуманным", – сказал он.

Ранее сообщалось, что Глацких, отстраненная от должности после слов, что государство "ничего не должно молодым людям", получила выговор и вернулась к работе.

10 декабря глава Свердловской области Евгений Куйвашев создал новое министерство образования и молодежной политики региона, в состав которого и войдет департамент молодежной политики, возглавляемый Глацких. Решение принято в целях повышения эффективности деятельности государственных органов.

В центре скандала Глацких оказалась после публикации в YouTube видео с ее встречи с молодежью Кировграда, на котором она заявила, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать".

Чиновница утверждала, что ее слова были вырваны из контекста. На время служебной проверки ее отстранили от работы.