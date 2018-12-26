Свердловская чиновница Ольга Глацких ушла в отставку

Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких ушла в отставку. Об этом сообщил ТАСС вице-губернатор региона Сергей Бидонько.
"Да, сегодня она написала заявление. Это решение, по ее словам, было обдуманным", – сказал он.
Ранее сообщалось, что Глацких, отстраненная от должности после слов, что государство "ничего не должно молодым людям", получила выговор и вернулась к работе.
10 декабря глава Свердловской области Евгений Куйвашев создал новое министерство образования и молодежной политики региона, в состав которого и войдет департамент молодежной политики, возглавляемый Глацких. Решение принято в целях повышения эффективности деятельности государственных органов.
В центре скандала Глацких оказалась после публикации в YouTube видео с ее встречи с молодежью Кировграда, на котором она заявила, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать".
Чиновница утверждала, что ее слова были вырваны из контекста. На время служебной проверки ее отстранили от работы.
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