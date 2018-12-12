Свердловская чиновница Глацких вернулась на работу

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Директор департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, отстраненная от должности после слов, что государство "ничего не должно молодым людям", получила выговор и вернулась к работе, сообщил в Instagram глава региона Евгений Куйвашев.

По словам губернатора, проверка в отношении чиновницы завершена. Куйвашев заявил, что такие слова недопустимы для госслужащего, тем более, что "они просто не правдивы, противоречат реальному положению вещей".

Вместе с тем губернатор отметил, что люди имеют право на ошибку, и такое право есть в том числе у Глацких. "От этой ошибки никто не пострадал, не ухудшилось положение граждан, не нанесено реального ущерба", – написал губернатор.

Он также подчеркнул, что по формальным признакам оснований для увольнения нет.

Сама Глацких отказалась уходить в отставку. По ее словам, те дела, которые были направлены на свердловскую молодежь и которые были созданы с ее приходом, не позволяют ей уйти.

10 декабря Куйвашев создал новое министерство образования и молодежной политики региона, в состав которого и войдет департамент молодежной политики, возглавляемый Глацких. Решение принято в целях повышения эффективности деятельности государственных органов.

В центре скандала Глацких оказалась после публикации в YouTube видео с ее встречи с молодежью Кировграда, на котором она заявила, что государство молодым людям "в принципе ничего не должно, а должны родители", поскольку оно "не просило родителей рожать".

Чиновница утверждала, что ее слова были вырваны из контекста. На время служебной проверки ее отстранили от работы.