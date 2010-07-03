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03:01

Пнувшую бездомного чиновницу уволили из Росреестра

общество происшествия

03:01

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Фото: vk.com/aifperm

Сотрудницу Росреестра уволили за неподобающее поведение в Перми после проведения служебной проверки, передает издание "Аргументы и факты".

Ранее была опубликована видеозапись, снятая у здания управления Росреестра по Пермскому краю. На кадрах женщина несколько раз пинает по колену спящего у входа мужчину, требуя от него немедленно уйти.


Позже выяснилось, что пинавшая бездомного является сотрудницей ведомства. В Росреестре рассказали, что тот около месяца регулярно приходил на крыльцо здания и распивал спиртное вместе с другими бездомными.

"Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего – тем более", – приводит "РИА Новости" слова руководителя ведомства Виктории Абрамченко.

Отмечается, что чиновницу уволили "в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих".

19 июля стало известно, что в Новороссийске возбудили уголовное дело после нападения помощницы мэра города на журналистку местной газеты.

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общество происшествия

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