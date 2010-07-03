Пнувшую бездомного чиновницу уволили из Росреестра

Сотрудницу Росреестра уволили за неподобающее поведение в Перми после проведения служебной проверки, передает издание "Аргументы и факты".
Ранее была опубликована видеозапись, снятая у здания управления Росреестра по Пермскому краю. На кадрах женщина несколько раз пинает по колену спящего у входа мужчину, требуя от него немедленно уйти.
Позже выяснилось, что пинавшая бездомного является сотрудницей ведомства. В Росреестре рассказали, что тот около месяца регулярно приходил на крыльцо здания и распивал спиртное вместе с другими бездомными.
"Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего – тем более", – приводит "РИА Новости" слова руководителя ведомства Виктории Абрамченко.
Отмечается, что чиновницу уволили "в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих".
19 июля стало известно, что в Новороссийске возбудили уголовное дело после нападения помощницы мэра города на журналистку местной газеты.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.