Пнувшую бездомного чиновницу уволили из Росреестра

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Сотрудницу Росреестра уволили за неподобающее поведение в Перми после проведения служебной проверки, передает издание "Аргументы и факты".

Ранее была опубликована видеозапись, снятая у здания управления Росреестра по Пермскому краю. На кадрах женщина несколько раз пинает по колену спящего у входа мужчину, требуя от него немедленно уйти.



Позже выяснилось, что пинавшая бездомного является сотрудницей ведомства. В Росреестре рассказали, что тот около месяца регулярно приходил на крыльцо здания и распивал спиртное вместе с другими бездомными.

"Необходимо оставаться человеком в любой жизненной ситуации. Подобное поведение недопустимо ни для кого, а для госслужащего – тем более", – приводит "РИА Новости" слова руководителя ведомства Виктории Абрамченко.

Отмечается, что чиновницу уволили "в связи с нарушением общих принципов служебного поведения государственных служащих".

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