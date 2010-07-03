Чиновница из Владимира посоветовала россиянкам рожать вместо учебы

Заместитель главы департамента здравоохранения Владимирской области Юлия Арсенина посоветовала девочкам раньше родить ребенка, чем получить образование. Ее слова передает РИА Новости.

В ходе круглого стола о поддержке материнства, детства и повышения рождаемости зашла речь о "молодых родах". Круглый стол проходил в Доме молодежи Владимирской области.

"Сейчас такая тенденция идет, что мамы, грубо говоря, наше поколение, настраивают своих детей на то, что нужно получить образование и только потом рожать детей. Но мы, врачи, считаем и сами видим это, что чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины", – заявила Арсенина.

Она подчеркнула, что нужно менять установки и перестать считать, что дети – это обуза. Педагоги неоднозначно восприняли подобные высказывания.

Ранее экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких покинула свой пост из-за скандала, вызванного ее резонансным высказыванием. На встрече с волонтерами в Кировограде она заявила, что государство "ничего не должно" молодому поколению.

