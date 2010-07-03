Свердловская экс-чиновница Глацких нашла новую работу

Экс-глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ставшая известной после резонансных высказываний о молодежи, нашла новую работу. Женщина выложила в Instagram фотографию, на которой она подписывает некую бумагу.
"Первая подпись, первый документ. Инвалид второй группы по военной травме будет заниматься в фитнес-зале ДИВС бесплатно", – подписала фото Глацких.
По информации СМИ, она стала заместителем директора дворца игровых видов спорта (ДИВС) "Уралочка".
В феврале Глацких покинула свой пост из-за скандала, вызванного ее резонансным высказыванием. На встрече с волонтерами в Кировограде она заявила, что государство "вообще ничего не должно" молодежи.
Отвечая на вопрос о финансировании детских проектов, чиновница отметила, что государство "рожать не просило".
После бурной реакции на опубликованное видео с выступлением Глацких ее департамент ликвидировали, а СК начал проверку сообщений о возможном нецелевом расходовании средств.
Глацких осталась без работы за свои слова о рождении детей
Решение уйти в отставку Глацких объяснила желанием "не подставлять" губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.
После увольнения Глацких создала аккаунт в Instagram. Она сообщила, что в ее жизни наступил новый этап, а в соцсети планирует писать только правду, "даже если она горькая".
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