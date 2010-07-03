В Новороссийске возбудили дело после нападения чиновницы на журналистку

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В Новороссийске возбудили уголовное дело после нападения помощницы мэра города на журналистку местной газеты, сообщает РИА Новости.

Речь идет о корреспонденте "Нашей газеты" Ольге Макаренко. В июне она вела видеосъемку в особо охраняемой природной территории "Прилагунье", проверяя информацию о прорыве канализации и сливе нечистот на городской пляж "Алексино".

По словам журналистки, ей пытались помешать казаки, сотрудники "Водоканала" и представители администрации. В частности, помощница главы города сначала вырвала из ее рук телефон, а затем ударила ее по голове. После инцидента Макаренко понадобился больничный.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Кубанская полиция начала проверку.

В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что помощницу главы города зовут Анжелика Коваленко. Сама она утверждает, что Макаренко требовала комментариев от сотрудников "Водоканала" и даже толкнула одного из них.

Это уже не первый случай нападения чиновников на журналистов. 22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" пришла в здание администрации с целью записать интервью с главой муниципального образования Ширинского района Сергеем Зайцевым.

Чиновнику, который в это время находился в своем рабочем кабинете, не понравились действия журналистов, направленные на получение информации. Тогда он толкнул корреспондента руками, а после этого повалил его на пол.

Поводом для скандала стали вопросы о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, оставшихся без крова после пожаров в 2015 году. В отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".