В Новороссийске возбудили дело после нападения чиновницы на журналистку

17:17
17:17
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Фото: ngnovoros.ru
В Новороссийске возбудили уголовное дело после нападения помощницы мэра города на журналистку местной газеты, сообщает РИА Новости.
Речь идет о корреспонденте "Нашей газеты" Ольге Макаренко. В июне она вела видеосъемку в особо охраняемой природной территории "Прилагунье", проверяя информацию о прорыве канализации и сливе нечистот на городской пляж "Алексино".
По словам журналистки, ей пытались помешать казаки, сотрудники "Водоканала" и представители администрации. В частности, помощница главы города сначала вырвала из ее рук телефон, а затем ударила ее по голове. После инцидента Макаренко понадобился больничный.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов". Кубанская полиция начала проверку.
В пресс-службе мэрии Новороссийска сообщили, что помощницу главы города зовут Анжелика Коваленко. Сама она утверждает, что Макаренко требовала комментариев от сотрудников "Водоканала" и даже толкнула одного из них.
Это уже не первый случай нападения чиновников на журналистов. 22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" пришла в здание администрации с целью записать интервью с главой муниципального образования Ширинского района Сергеем Зайцевым.
Чиновнику, который в это время находился в своем рабочем кабинете, не понравились действия журналистов, направленные на получение информации. Тогда он толкнул корреспондента руками, а после этого повалил его на пол.
Поводом для скандала стали вопросы о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, оставшихся без крова после пожаров в 2015 году. В отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
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