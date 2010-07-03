Глава района в Хакасии подал заявление в СК на избитого им журналиста

Глава района в Хакасии Сергей Зайцев подал заявление в следственные органы на избитого им корреспондента программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" Ивана Литомина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Следственного управления СК РФ.
Отмечается, что чиновник подал заявление на Литомина с просьбой привлечь его к ответственности за оскорбление представителя власти.
По версии следствия, 22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" пришла в здание администрации с целью записать интервью с главой муниципального образования Ширинский района Сергеем Зайцевым.
Чиновнику, который в это время находился в своем рабочем кабинете, не понравились действия журналистов, направленные на получение информации. Тогда он толкнул корреспондента руками, а после этого повалил его на пол.
Поводом для скандала стали вопросы о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, оставшихся без крова после пожаров в 2015 году. В отношении Зайцева было возбуждено уголовное дело по статье "Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов".
Чиновник обвинил журналиста в провокации. Происшествие он назвал спланированной акцией. Зайцев заявил, что никто не запрещал журналистам согласовать интервью заранее.
Кроме того, он считает, что это не было нападением. По его словам, трое мужчин вошли в его кабинет, двое из которых были физически крепче него, а он был один.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отмечал, что СЖР изучит обстоятельства случившегося. При необходимости там могут помочь пострадавшему корреспонденту.
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