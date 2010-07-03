Напавший на журналиста хакасский чиновник обвинил его в провокации

Глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев обвинил журналиста телеканала "Россия 24" в провокации. Чиновник повалил его на пол и пытался вытолкать из своего кабинета.
Происшествие он назвал спланированной акцией. По словам Зайцева, никто не запрещал журналистам связаться накануне и согласовать интервью.
"С порога обвинить меня, обозвать вором и коррупционером, что я имею криминальное прошлое и не стыдно ли мне занимать место главы..." – пожаловался на корреспондента чиновник.
По его мнению, это нельзя назвать нападением. "Какое это может быть нападение, когда три мужика врываются ко мне в кабинет, где я один, и двое из них явно физически крепче меня", – сказал он РИА Новости.
Чиновник подчеркнул, что намерен обратиться в СК. Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отмечал, что СЖР планирует изучить обстоятельства случившегося. При необходимости там могут помочь пострадавшему журналисту. Замсекретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену". СУ СК по Хакасии начал проверку.
Поводом для скандала стали вопросы о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, оставшихся без крова после пожаров в 2015 году. Главу района осудили за халатность, но освободили по амнистии.
СК начал проверку после нападения чиновника на журналиста в Хакасии
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