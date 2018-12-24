Попрошайки напали на корреспондента телеканала Москва 24

В метро Москвы попрошайки напали на корреспондента нашего телеканала Марию Кожевину. Они доказывали, что она не имела права их снимать на телефон. С одной из женщин был ребенок. Тот факт, что он просил милостыню, никого не смущал: о его правах никто не спрашивал.

Происшествие случилось накануне вечером, около 21:00, на станции "Октябрьская" кольцевой линии метро. В вагоне поезда женщина с маленьким мальчиком просила милостыню. Мария начала снимать на телефон, поскольку в это был вовлечен маленький ребенок. Женщина, идущая по вагону для сбора денег, закричала, что никто не имеет права ее снимать. Журналист вышла из поезда, но женщина не успокоилась: она позвала подмогу, и в переходе между станциями "Добрынинская" и "Серпуховская" они догнали сотрудницу канала.

"На меня накинулись две барышни. Одна хватала за волосы. Потом подошел мужчина, он этот конфликт предотвратил. Больше я их не видела", – рассказала Мария.

Женщины растворились в толпе, а корреспондент заявила в полицию. Те, кто занимается проблемой попрошайничества в Москве, уверены, что в ближайшие пару дней эти люди вряд ли будут просить милостыню. Они возьмут выходной, а затем изменят свой маршрут.

"Это рабы людей, которые их используют. Они попрошайничают не по своей воле, у них два наблюдателя – инкассация и защита", – пояснил в комментарии телеканалу правозащитник Павел Прошкин, который уже несколько лет помогает тем, кого силой или обманом заставляют побираться.

Активист назвал это "бизнесом на доверии людей". По его словам, за день такие попрошайки могут зарабатывать от 15 до 30 тысяч рублей – все зависит от роли, которую они играют. Больше всего подают хорошо одетым молодым людям с чемоданами, которые собирают деньги на билет домой. На втором месте – старушки и инвалиды. Самая низкая "зарплата" у женщин с детьми и беременных, потому как об их уловках многие уже наслышаны.

В октябре этого года журналисты разбирались, кто такие городские попрошайки и для кого зарабатывают. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.