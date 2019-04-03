Кто и за что может не любить спортивного комментатора Василия Уткина

На известного спортивного комментатора Василия Уткина, по его словам, напали поздно вечером возле стадиона "РЖД Арена". Журналист рассказал, что злоумышленник в капюшоне подошел к нему и брызнул в лицо из баллончика с хлорацетофеноном ("черемухой"), после чего скрылся. Разбираемся, кто и за что может не любить футбольного комментатора.

"Брызнули в лицо"

Инцидент произошел поздно вечером 2 апреля – около 23 часов – после тренировки футбольного клуба "Эгриси" из Любительской футбольной лиги (ЛФЛ), тренером которой является Уткин. По заявлениям журналиста, неизвестный молодой человек в капюшоне поджидал его в темноте возле выхода, когда комментатор направлялся к своей машине. Незнакомец якобы брызнул ему в лицо из баллончика с "черемухой", при этом снимая происходящее на телефон, после чего сразу скрылся.



При небольшой концентрации "черемуха", или хлорацетофенон, вызывает легкое раздражение глаз и носа, при сильной – может быть смертельно опасной.

При небольшой концентрации "черемуха", или хлорацетофенон, вызывает легкое раздражение глаз и носа, при сильной – может быть смертельно опасной.

По словам самого Уткина, он практически не пострадал. Был задет лишь левый глаз. Через несколько часов после инцидента журналист уже был дома. При этом он заявил, что не будет подавать заявление в полицию после нападения.

Кто может не любить Уткина?

Агузаров и Черчесов

Сам спортивный комментатор связывал нападение с теми, про кого он рассказывал в последнем видео на своем YouTube-канале. В ролике речь идет якобы о связи между вероятным владельцем футбольного агентства Golden Toy Аланом Агузаровым и тренером российской сборной Станиславом Черчесовым.

"Может быть только одна причина и только два человека, которым захотелось бы это провернуть. Я говорил об этом у себя в последнем выпуске", – пояснил Уткин у себя в Telegram-канале.

В частности, в выпуске "Футбольного клуба", который журналист назвал "Агузаровгейт: финиш (но не конец)" Уткин предполагает, что Агузаров якобы пользовался именем Черчесова, чтобы футбольные игроки подписывали контракты и работали именно с его агентством. Журналист выпустил на эту тему целую серию роликов с таким названием.

"У меня и скриншоты ваши есть, между прочим... Я не знаю, подадите ли вы на меня в суд, я об этом мечтаю, потому что два свидетеля точно совершенно готовы подтвердить", – говорит Уткин на видео.

Однако сам Агузаров в интервью в одном из спортивных изданий отрицал, что из-за его работы с Черчесовым у футболистов могут быть какие-то преимущества. В свою очередь, главный тренер сборной говорил, что Агузаров не является его агентом, а оказывает ему юридическое сопровождение.

После нападения на Уткина тот в своем Twitter опубликовал коллаж с фотографией Черчесова в образе Фредди Крюгера – персонажа серии фильмов ужасов.

При этом отец игрока сборной России и тренер команды "Нижний Новгород" Дмитрий Черышев назвал бредом обвинения комментатора в адрес футбольного наставника. Он заявил, что не собирается занимать в конфликте ничью сторону.

"Мне неприятно, что такой инцидент произошел с Уткиным Василием, но обвинять сейчас тренера, говорить, что это он нанял людей", – пояснил Черышев радиостанции "Говорит Москва".

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Тина Канделаки

Опровергла свою причастность к инциденту и генеральный продюсер телеканала "Матч ТВ" Тина Канделаки. Она заявила, что не имеет никакого отношения к нападению на спортивного комментатора, хотя Уткин ее и не обвинял. "Я ни при чем", – написала Канделаки в своем Telegram-канале.

Конфликт с Канделаки у Уткина начался еще в 2015 году, когда было объявлено, что телеведущая возглавит новый федеральный телеканал. Тогда у них завязалась словесная перепалка в Сети с нелицеприятными колкостями в адрес друг друга. Окончательной точкой в их отношениях стал отказ спортивного комментатора работать на новом телеканале под руководством Канделаки. Он посчитал это "унизительным".

Футбольный клуб ЦСКА

В 2006 году руководство футбольного клуба ЦСКА подало в суд на газету "Советский спорт" и журналиста Василия Уткина за статью, в которой высказывалось мнение о том, что армейский клуб сыграл с командой "Ростов" договорной матч. Игра в рамках чемпионата России "Ростов" – ЦСКА, который состоялся в Ростове-на-Дону на стадионе СКА, завершилась со счетом 1:2.

В эфире передачи "Футбольный клуб" на телеканале "НТВ-Плюс" Василий Уткин привел ряд фактов, говорящих о странности поединка, а также повторил их в эфире радио "Эхо Москвы" и в блоге интернет-издания "Спорт сегодня". Через пять дней в газете "Советский спорт" была опубликована статья Уткина об этом матче с заголовком "Игры, которые мы заслужили", на которую и подали в суд. Также Уткин сообщил, что "из вторых уст" ему стало известно: после матча в раздевалке "Ростова" произошла грандиозная драка, поводом для которой мог стать процесс деления денег. Тогда ЦСКА сначала смогли выиграть суд, но "Советский спорт" и Василий Уткин победили в апелляции.

Фото: ТАСС/Елена Никитченко

Футбольные фанаты

Кроме того, это не первое нападение на Уткина. В 2001 году неизвестный сзади нанес ему два удара заточкой в спину. Сначала Уткин не придал этому значения и продолжал свой путь, пока к нему не подбежал дежуривший возле одного заведения охранник и не сообщил, что у него из спины торчит рукоятка.

Тогда журналист был госпитализирован, ему провели операцию, длившуюся полтора часа, после чего он благополучно восстановился от полученных ранений.​ Нападавшего так и не поймали, но предполагалось, что это мог быть представитель фанатского движения одного из московских футбольных клубов.

Роман Павлюченко

А в 2013 году Уткин также попал в скандал, связанный с российским футболистом Романом Павлюченко. Тогда в своем блоге журналист пообещал 150 тысяч рублей любому, кто предоставит видеозапись с участием нетрезвого и веселящегося спортсмена, так как он накануне якобы видел на тот момент футболиста "Локомотива" пьяным в ночном клубе.

Затем комментатор написал, что Павлюченко звонил ему и угрожал физическим воздействием. После этого Уткин и объявил охоту, сообщив, что акция "деньги за Романа" действует до конца сезона. Кроме того, Уткин пообещал платить 75 тысяч рублей за каждый победный гол Павлюченко в счет фонда "Подари жизнь".

В свою очередь, футболист сказал, что у Уткина нет права влезать в его частную жизнь. В то же время Павлюченко отметил, что иногда в свободное время он действительно ходит в караоке-бары, но это не должно никого интересовать. Игрок подчеркнул, что Уткина он в караоке не видел, а значит, комментатор все знает с чужих слов.