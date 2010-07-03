В Москве напали на футбольного комментатора и журналиста Василия Уткина

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

На известного футбольного комментатора и журналиста Василия Уткина напали.

Как рассказал сам пострадавший в Telegram, инцидент случился после тренировки "Эгриси". Молодой парень в капюшоне подошел и чем-то брызнул в лицо. Все свои действия нападавший снимал на телефон. Комментатор отметил, что после нападения он почувствовал жжение на коже и небольшое головокружение.

По словам Уткина, только 2 человека могли провернуть подобное. Журналист заявил, что это может быть связано со сказанным на его YouTube-канале.

Это не первый случай нападения на Уткина. В 2001 году неизвестный сзади нанес два удара заточкой в спину, журналист был госпитализирован.