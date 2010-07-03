В СК начали проверку после нападения чиновника из Хакасии на журналиста

Следователи начали проверку инцидента с нападением главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева на журналиста телеканала "Россия 24", сообщает РИА Новости.

Видео происшествия появилось в Сети, мгновенно распространилось и получило широкий общественный резонанс. На кадрах видно, как член "Единой России" Зайцев, находясь в собственном рабочем кабинете, нападает на журналиста.

За проступок чиновника от лица партии накануне извинился замсекретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко. Он принес извинения журналистам за "безобразную сцену" с его сопартийцем и пообещал, что в ближайшее время комиссия ЕР по этике примет решение на его счет.

Ревенко подчеркнул, что находящийся при исполнении служебных обязанностей обязан отвечать на вопросы, даже если они сложные и неприятные.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев, в свою очередь, сообщил, что СЖР также проведет проверку в связи со случившимся. Он отметил, что при необходимости союз может оказать журналисту юридическую помощь.