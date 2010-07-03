Возбуждено дело после нападения чиновника из Хакасии на журналиста

Фото: снимок с видео Россия 24

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев напал на корреспондента телеканала "Россия 24", сообщает пресс-служба СК.

Дело возбуждено по факту воспрепятствования законной профессиональной деятельности журналиста.

Кроме того, следователи проверят информацию о коррупционной составляющей в деятельности Зайцева, о которой заявили представители СМИ в своем сюжете.

По версии следствия, 22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" пришла в здание администрации с целью записать интервью с главой муниципального образования Ширинский района Сергеем Зайцевым.

Чиновнику, который в это время находился в своем рабочем кабинете, не понравились действия журналистов, направленные на получение информации. Тогда он толкнул корреспондента руками и, схватив за одежду, повалил на пол, причинив ему физическую боль.

Отметим, поводом для скандала стали вопросы о непригодных для жилья домах, построенных для погорельцев, оставшихся без крова после пожаров в 2015 году. Главу района осудили за халатность, но освободили по амнистии.

Сам Зайцев обвинил журналиста телеканала "Россия 24" в провокации. Происшествие он назвал спланированной акцией. По словам Зайцева, никто не запрещал журналистам связаться накануне и согласовать интервью.

По его мнению, произошедшее нельзя назвать нападением, поскольку трое мужчин вошли в его кабинет, где он был один, и причем двое из них явно физически крепче него.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отмечал, что СЖР планирует изучить обстоятельства случившегося. При необходимости там могут помочь пострадавшему журналисту.

Замсекретаря генерального совета "Единой России" Евгений Ревенко от лица партии извинился перед журналистами "за безобразную сцену".

