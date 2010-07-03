Новое уголовное дело возбудили в отношении чиновника в Хакасии

Новое уголовное дело возбуждено в отношении главы Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева. Он напал в своем рабочем кабинете на журналиста программы "Вести. Дежурная часть" телеканала "Россия 24" Ивана Литомина.
Зайцева подозревают в превышении должностных полномочий (часть 3 статьи 286 УК РФ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление Следственного комитета.
"Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования Ширинский район Сергея Зайцева и иных неустановленных лиц. Они подозреваются в совершении преступления, предусмотренного пунктом "в" части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, с причинением тяжких последствий)", – сказано в сообщении.
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По версии следствия, Зайцев переоформил земельный участок, предназначенный под строительство полигона твердых бытовых отходов, на своего знакомого. Потом он подарил его другому человеку. Администрация района арендовала этот участок земли у новых собственников с 2010 по 2017 годы. Затем она выкупила эту территорию за 5 миллионов рублей. Следствие заявило, что Зайцев таким образом нанес ущерб районному бюджету на 6 миллионов рублей.
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