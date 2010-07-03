Подозреваемый в нападении на редакцию газеты "Родина" заключен под стражу

Суд заключил под стражу подозреваемого в нападении на редакцию газеты "Родина". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на следственное управление СК по Ставропольскому краю.
Инцидент произошел 27 мая после 11:00. Злоумышленник, напавший на сотрудников редакции газеты "Родина" и членов партии КПРФ в Ставрополе, требовал опубликовать статью о Сталине. Когда мужчине сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, он достал охотничий нож и напал на главного редактора.
Видео: Следственный комитет (СКР)
Как сказал РИА Новости один из сотрудников газеты Владимир Таций, нападавший был сторонником партии, а работники редакции не подозревали, что он психически нездоров.
В результате ЧП госпитализировали главного редактора газеты Николая Бондаренко. Он получил глубокое ранение в области щеки, его прооперировали.
Также пострадали три сотрудника крайкома КПРФ. Одного из них доставили в больницу, но помощь ему оказали амбулаторно. Двое других по прибытию скорой отказались от медпомощи. Злоумышленник был задержан.
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