Напавший на редакцию газеты в Ставрополе требовал опубликовать статью о Сталине

Фото: телеграм-канал Mash

Злоумышленник, напавший на сотрудников редакции газеты "Родина" и членов партии КПРФ в Ставрополе, требовал опубликовать статью о Сталине, сообщил агентству "Интерфакс" депутат Думы Ставрополья Виктор Лозовой.

По его словам, когда мужчине сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, он достал охотничий нож и напал на главного редактора. Депутат также сообщил, что нападавший психически болен, он состоит на учете у психиатра.

Инцидент произошел после 11:00. В результате госпитализировали главного редактора газеты ЧП Николая Бондаренко. Также пострадали три сотрудника крайкома КПРФ. Одного из них доставили в больницу, но помощь ему оказали амбулаторно. Двое других по прибытию скорой отказались от медпомощи.

Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров написал в своем Twitter, что человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе.

Он назвал инцидент возмутительным и вопиющим. По его словам, пострадали четыре человека, но их жизни ничего не угрожает, с ними работают медики.