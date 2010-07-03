Человек с ножом напал на редакцию газеты "Родина"

Человек с ножом напал на сотрудников редакции газеты "Родина" в Ставрополе. Как сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров, четыре человека ранены.
Он назвал инцидент возмутительным и вопиющим. По его словам, жизни сотрудников ничего не угрожает, с ними работают медики.
"Будет оказана вся необходимая помощь. Двое уже отпущены домой, еще по двоим решается вопрос о госпитализации. Министр здравоохранения края докладывает мне ежечасно. Держу ситуацию на личном контроле", – подчеркнул губернатор в своем аккаунте в Instagram.
На днях на журналиста "России 24" напал глава Ширинского района Хакасии Сергей Зайцев. Чиновник обвинил корреспондента в провокации. Происшествие он назвал спланированной акцией. Тем не менее было возбуждено уголовное дело, а Зайцева исключили из партии.
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