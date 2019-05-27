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13:19 (обновлено 27.05.2019 14:38)

Напавшего на журналиста хакасского чиновника исключили из партии

политика происшествия

13:19

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Фото: телеграм-канал Baza

Президиум Генсовета "Единой России" решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на корреспондента "России 24".

22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" пришла в здание администрации, чтобы записать интервью с чиновником. Ему не понравились действия журналистов, тогда он толкнул корреспондента руками. Схватив корреспондента за одежду, Зайцев повалил его на пол. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

Чиновник обвинил журналиста в провокации. Происшествие он назвал спланированной акцией. По словам Зайцева, никто не запрещал корреспондентам согласовать интервью заранее.

Кроме того, он считает, что это не было нападением. Чиновник объяснил, что трое мужчин вошли в его кабинет, где он был один, и двое из них физически крепче него. Он собирался обратиться в СК.

Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отмечал, что СЖР изучит обстоятельства случившегося. При необходимости там могут помочь пострадавшему журналисту.

Напавший на журналиста чиновник из Хакасии объяснил свое поведение

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