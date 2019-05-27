Напавшего на журналиста хакасского чиновника исключили из партии

Президиум Генсовета "Единой России" решил исключить из партии главу Ширинского района Хакасии Сергея Зайцева, напавшего на корреспондента "России 24".
22 мая съемочная группа программы "Вести. Дежурная часть" пришла в здание администрации, чтобы записать интервью с чиновником. Ему не понравились действия журналистов, тогда он толкнул корреспондента руками. Схватив корреспондента за одежду, Зайцев повалил его на пол. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
Чиновник обвинил журналиста в провокации. Происшествие он назвал спланированной акцией. По словам Зайцева, никто не запрещал корреспондентам согласовать интервью заранее.
Кроме того, он считает, что это не было нападением. Чиновник объяснил, что трое мужчин вошли в его кабинет, где он был один, и двое из них физически крепче него. Он собирался обратиться в СК.
Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отмечал, что СЖР изучит обстоятельства случившегося. При необходимости там могут помочь пострадавшему журналисту.
Напавший на журналиста чиновник из Хакасии объяснил свое поведение
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.