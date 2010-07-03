В Сети появились кадры с места нападения на редакцию газеты "Родина"

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В Сети опубликовали кадры с места нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе.

На сотрудников редакции напали с ножом, четыре человека получили ранения. Злоумышленника задержали.

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назвал инцидент возмутительным и вопиющим. По его словам, жизни работников газеты ничего не угрожает, с ними работают медики. Двоих отпустили домой, еще двоих могут госпитализировать. Владимиров подчеркнул, что им окажут всю необходимую помощь.

Министр здравоохранения ежечасно докладывает о ситуации, губернатор держит происшествие на личном контроле.

Как ранее рассказал депутат Думы Ставрополья Виктор Лозовой, злоумышленник требовал опубликовать статью о Сталине. Когда мужчине сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, он достал охотничий нож, заявил политик.