В Сети появились кадры с места нападения на редакцию газеты "Родина"

В Сети опубликовали кадры с места нападения на редакцию газеты "Родина" в Ставрополе.
На сотрудников редакции напали с ножом, четыре человека получили ранения. Злоумышленника задержали.
Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров назвал инцидент возмутительным и вопиющим. По его словам, жизни работников газеты ничего не угрожает, с ними работают медики. Двоих отпустили домой, еще двоих могут госпитализировать. Владимиров подчеркнул, что им окажут всю необходимую помощь.
Министр здравоохранения ежечасно докладывает о ситуации, губернатор держит происшествие на личном контроле.
Как ранее рассказал депутат Думы Ставрополья Виктор Лозовой, злоумышленник требовал опубликовать статью о Сталине. Когда мужчине сказали, что рассмотрят это решение на коллегии, он достал охотничий нож, заявил политик.
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