Поделиться в социальных сетях:
Фото: depositphotos/SergeyNivens
Российским чиновницам разрешат носить черные чулки и красить ногти красным. Новый дресс-код, который подготовят к октябрю, предусматривает четыре кода в различных ситуациях для дам и шесть – для мужчин, сообщает сайт "Комсомольской правды". Над документом работают специалисты Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.
Как пояснила директор центра Гилана Михайлова, сейчас молодые чиновники зачастую несведущи в элементарных правилах этикета и пугаются пометок Business best или Black Tie в приглашениях на приемы высокого уровня. Образцы для подражания, по мнению Михайловой, – первые лица государства. "Эталоны – наш президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров. Среди женщин – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко", – отметила она.
Разработчики дресс-кода посоветовали чиновникам не щеголять дорогими брендами. По словам Михайловой, "никаких Brioni и сумок Louis Vuitton, и туфли из крокодиловой кожи абсолютно неприемлемы". "Это некорректно по отношению к людям, на налоги которых "слуги народа" живут. Но одежда должна хорошо сидеть, поэтому идеально, если она сшита на заказ", – пояснила глава Центра международного протокола.
Она также отметила, что в гардеробе каждого чиновника должен быть темно-синий костюм, так как черные допустимы только на похоронах или свадьбах. "Женщина, однако, может носить любые темные костюмы, включая бордовые и даже фиолетовые", – добавила Михайлова, в то же время предупредив, что фиолетовый традиционно считается цветом неуверенности.
Комментируя особенности женского дресс-кода, эксперт пояснила, что чиновницам можно носить колготки как телесного, так и черного цвета, ведь последние "красиво смотрятся на ноге". "Но рисункам – твердое "нет". Чулки можно, если длина юбок позволяет", – уточнила составитель дресс-кода.
Макияж, по ее словам, должен быть максимально естественным, а маникюр – обязателен. "Цвет – любой оттенок бежевого, красный или бордовый", – отметила Михайлова.
Глава Центра международного протокола напомнила, что многие видные государственные персоны нарушают общепринятые правила в одежде. "Дональд Трамп, например, носит галстуки в стиле "вырви глаз", а канадский премьер Трюдо – смешные носки", – рассказала она, пояснив, что "это уже стало частью их имиджа". При этом Михайлова посоветовала сначала хорошо изучить правила дресс-кода, а уж потом позволять себе отступления от них, причем грамотно и к месту.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: