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Российским чиновницам разрешат носить черные чулки и красить ногти красным. Новый дресс-код, который подготовят к октябрю, предусматривает четыре кода в различных ситуациях для дам и шесть – для мужчин, сообщает сайт "Комсомольской правды". Над документом работают специалисты Центра международного протокола и кросс-культурных коммуникаций Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте России.

Как пояснила директор центра Гилана Михайлова, сейчас молодые чиновники зачастую несведущи в элементарных правилах этикета и пугаются пометок Business best или Black Tie в приглашениях на приемы высокого уровня. Образцы для подражания, по мнению Михайловой, – первые лица государства. "Эталоны – наш президент Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров. Среди женщин – председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко", – отметила она.

Разработчики дресс-кода посоветовали чиновникам не щеголять дорогими брендами. По словам Михайловой, "никаких Brioni и сумок Louis Vuitton, и туфли из крокодиловой кожи абсолютно неприемлемы". "Это некорректно по отношению к людям, на налоги которых "слуги народа" живут. Но одежда должна хорошо сидеть, поэтому идеально, если она сшита на заказ", – пояснила глава Центра международного протокола.

Она также отметила, что в гардеробе каждого чиновника должен быть темно-синий костюм, так как черные допустимы только на похоронах или свадьбах. "Женщина, однако, может носить любые темные костюмы, включая бордовые и даже фиолетовые", – добавила Михайлова, в то же время предупредив, что фиолетовый традиционно считается цветом неуверенности.

Комментируя особенности женского дресс-кода, эксперт пояснила, что чиновницам можно носить колготки как телесного, так и черного цвета, ведь последние "красиво смотрятся на ноге". "Но рисункам – твердое "нет". Чулки можно, если длина юбок позволяет", – уточнила составитель дресс-кода.

Макияж, по ее словам, должен быть максимально естественным, а маникюр – обязателен. "Цвет – любой оттенок бежевого, красный или бордовый", – отметила Михайлова.

Глава Центра международного протокола напомнила, что многие видные государственные персоны нарушают общепринятые правила в одежде. "Дональд Трамп, например, носит галстуки в стиле "вырви глаз", а канадский премьер Трюдо – смешные носки", – рассказала она, пояснив, что "это уже стало частью их имиджа". При этом Михайлова посоветовала сначала хорошо изучить правила дресс-кода, а уж потом позволять себе отступления от них, причем грамотно и к месту.