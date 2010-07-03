Число жертв паводка в Иркутской области достигло 25

Фото: ТАСС/Светлана Латынина

В Иркутской области число погибших в результате наводнения достигло 25 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"На данный момент в списках погибших числятся 25 человек, среди которых один ребенок", – сказал собеседник агентства.

Судьба восьми человек остается неизвестной.

Ранее сообщалось о 24 погибших, и еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению. Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

По данным на 7 июля, город Тулун остался единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области. Там подтоплены 224 жилых дома.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ранее рассказал, что более двух тысяч детей, пострадавших от ЧП, отправят в оздоровительные учреждения страны. Из них 1267 человек госпитализируют на территории Иркутской области, а 1074 ребенка – в другие субъекты РФ.

Кроме того, Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова, которого уличили в использовании техники коммунальных служб в личных целях.

Ученые из Иркутского государственного университета (ИГУ) заявили, что причиной паводков в Иркутской области стали аномальное развитие атмосферных процессов и глобальное изменение климата.