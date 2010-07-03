Мэра одного из затопленных районов Приангарья потребовали уволить

Виталий Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова, которого уличили в использовании техники коммунальных служб в личных целях.

"Подтвердился факт использования специальной коммунальной техники мэром Нижнеудинского района в личных целях. В связи с этим Виталий Мутко потребовал отстранить Худоногова от исполнения обязанностей", – рассказали в пресс-службе вице-премьера.

В среду, 3 июля, в сообществе "Подслушано в Нижнеудинске" в социальной сети "ВКонтакте" был опубликован ролик, снятый очевидцем, проезжавшим мимо загородного дома главы администрации. Запечатлен момент, когда у одного из домов стоит цистерна, принадлежащая коммунальной компании.

"Посмотрите, сколько ЖКХ на него работают, когда люди тонут. Полная ограда народа", – негодует автор ролика.

Сам чиновник сообщил журналистам, что проживает в квартире, коттеджа у него никогда не было, а все сказанное в видеоролике является вымыслом. "У меня в этом районе находится огородный участок обыкновенный и стоит маленькая избушка – баня, грубо говоря. У меня там нечего ни закачивать, ни выкачивать", – цитирует ТАСС Худоногова.

Информацией заинтересовались в прокуратуре. Материалы мониторинга СМИ сотрудники ведомства передадут в СУ СК по региону для проведения проверки.

По последним данным, паводок унес жизни 22 человек, число пострадавших достигло 340. В зону бедствия попала почти сотня населенных пунктов. Всего с 25 июня были подтоплены более десяти тысяч жилых домов в Иркутской области. Более 3,5 тысяч из них признаны непригодными для жизни, здания бесполезно восстанавливать. Новые дома пострадавшим обещают выделить не позднее октября. До момента переселения им предоставлено временное жилье. Также властям предстоит восстановить дороги, школы, поликлиники.

