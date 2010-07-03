Число погибших в Иркутской области возросло до 24 человек

Тело еще одного погибшего обнаружили спасатели в зоне бедствия в Иркутской области, сообщил "Интерфаксу" источник в штабе медицины катастроф.
Таким образом, число погибших увеличилось до 24 человек. Пропавшими без вести числятся девять человек.
Ранее сообщалось о 23 погибших и восьмерых пропавших без вести.
Стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению. Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Более двух тысяч детей, пострадавших от ЧП, планируется отправить в оздоровительные учреждения страны. Из них 1267 человек госпитализируют на территории Иркутской области, а 1074 детей – в других субъектах РФ.
По данным на 7 июля, город Тулун остался единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области. Там подтоплены 224 жилых дома.
Из-за паводка в шести районах Иркутской области действует режим ЧС: в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.
Ученые из Иркутского государственного университета (ИГУ) заявили, что причиной паводков в Иркутской области стали аномальное развитие атмосферных процессов и глобальное изменение климата.
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