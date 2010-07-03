Увеличилось число жертв паводка в Иркутской области

Число погибших при дождевых паводках в Иркутской области выросло до 21 человека. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба по ликвидации ЧС управления МЧС России по региону.

"По состоянию на 4 июля обнаружены погибшими 21 человек. Числятся без вести пропавшими 14 человек", – рассказали в ведомстве.

На сайте ГУ МЧС опубликовано экстренное предупреждение. В течение дня на реке Иркут ожидается повышение уровня воды до отметок 430-480 сантиметров, на реке Китой – до отметок 150-200 сантиметров, на реке Оке – до отметок 250-280. При этом власти региона заверили, что продолжающиеся ливневые дожди не приведут ко второй волне паводка.

"Обстановка стабильная. Повсеместно уровни ниже критических значений, в том числе в Тулуне. В ближайшее время по территории Иркутской области пройдет холодный фронт. Ждем кратковременные ливневые дожди, но это не повлияет на гидрологическую обстановку", – рассказал начальник ФГБУ "Иркутское УГМС" Азат Насыров.

Остаются подтопленными 16 населенных пунктов, 2700 жилых домов и 48 участков автомобильных дорог. Повреждено 20 мостов. Открыты пункты сбора и выдачи продуктов питания, питьевой воды, средств гигиены, одежды, а также иных предметов первой необходимости.

Минувшей ночью московские волонтеры отправились в Иркутскую область, чтобы помогать пострадавшим от наводнения. Вскоре в Тулун отправится и вторая группа из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Поездка до места назначения по железной дороге займет три дня.

Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Президент также поручил ускорить выплаты пострадавшим и выделить средства из резервного фонда на ликвидацию последствий стихии.

Паводки – не единственное природное бедствие в Иркутской области в последние дни. В двух районах – Усть-Илимском и Жигаловском – введен режим ЧС из-за лесных пожаров. В северных территориях региона продолжает действовать особый противопожарный режим.

