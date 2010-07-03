Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 23

Число погибших в зоне наводнения в Иркутской области увеличилось до 23 человек. Еще восьмерых ищут, сообщил ТАСС представитель экстренных служб региона.
"В зоне ЧС обнаружено тело еще одного погибшего. Общее число жертв наводнения составляет 23 человека. Судьба восьми остается неизвестной", – сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о 22 погибших.
Вице-премьер РФ Виталий Мутко ранее рассказал, что более двух тысяч детей, пострадавших от ЧП, отправят в оздоровительные учреждения страны. Из них 1267 человек госпитализируют на территории Иркутской области, а 1074 ребенка – в других субъектах РФ.
Кроме того, Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова, которого уличили в использовании техники коммунальных служб в личных целях.
Стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению.
Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
По данным на 7 июля, город Тулун остался единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области. Там подтоплены 224 жилых дома с приусадебными участками.
Пострадавшим от паводка помогают московские врачи. Столичные специалисты прибыли в регион со всем нужным оборудованием и лекарствами.
Наводнение в Иркутской области получило статус ЧС федерального масштаба
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