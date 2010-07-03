В Иркутской области остался только один подтопленный населенный пункт

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Город Тулун остался единственным подтопленным населенным пунктом в Иркутской области, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.

"Сейчас здесь подтоплены 224 жилых дома с приусадебными участками. На той же территории, где вода ушла, полным ходом идут восстановительные работы", – говорится в сообщении пресс-службы.

Отмечается, что последствия паводка ликвидируют 3728 человек, 795 единиц техники, 70 плавсредств.

Вице-премьер РФ Виталий Мутко ранее сообщил, что в результате паводка в Иркутской области погибли 22 человека.

Он отметил, что более двух тысяч детей, пострадавших от ЧП, отправят в оздоровительные учреждения страны. Из них 1267 человек госпитализируют на территории Иркутской области, а 1074 детей – в других субъектах РФ.

Кроме того, Мутко потребовал отстранить от должности главу Нижнеудинского района Сергея Худоногова, которого уличили в использовании техники коммунальных служб в личных целях.

Стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению.

Из-за паводка в шести районах Иркутской области действует режим ЧС: в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.

Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Владимир Путин также поручил ускорить выплаты пострадавшим и выделить средства из резервного фонда на ликвидацию последствий стихии.