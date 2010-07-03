Мутко подтвердил гибель 22 человек при паводке в Иркутской области

В результате паводка в Иркутской области погибли 22 человека, сообщил журналистам вице-премьер РФ Виталий Мутко, прибывший на место трагедии, чтобы ценить ущерб жилым домам, социальным объектам и объектам инфраструктуры в пострадавших от затопления районах.
"Сейчас доложили нам, что, к сожалению, уже 22 погибших", – цитирует его РИА Новости. Мутко отметил, что более двух тысяч детей, пострадавших от ЧП, отправят в оздоровительные учреждения страны. Из них 1267 человек госпитализируют на территории Иркутской области, а 1074 детей – в других субъектах РФ.
Вице-премьер также напомнил, что стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению. Он отметил, что задача властей – построить новые дома, но только в тех местах, которые в перспективе не должны быть под угрозой подтопления.
Из-за паводка в шести районах Иркутской области действует режим ЧС: в Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском.
Московские волонтеры отправились в Иркутскую область, чтобы помогать пострадавшим от наводнения. Вскоре в Тулун отправится и вторая группа из Всероссийского студенческого корпуса спасателей. Поездка до места назначения по железной дороге займет три дня.
Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба. Указ об этом опубликован на сайте Кремля. Президент также поручил ускорить выплаты пострадавшим и выделить средства из резервного фонда на ликвидацию последствий стихии.
Паводки – не единственное природное бедствие в Иркутской области в последние дни. В двух районах – Усть-Илимском и Жигаловском – введен режим ЧС из-за лесных пожаров. В северных территориях региона продолжает действовать особый противопожарный режим.
Наводнение в Иркутской области получило статус ЧС федерального масштаба
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.