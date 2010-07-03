Путин прокомментировал ситуацию с оскорблением жителей Тулуна

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин считает проявлением непорядочности оскорбления в адрес пострадавших от паводка в Тулуне, которые якобы позволила себе начальник управления пресс-службы и информации правительства Иркутской области Ирины Алашкевич.

Такое мнение российский лидер выразил в ходе общения с пострадавшими от паводка в городе Тулуне. Фрагмент видео этого разговора выложил в Instagram блогер Артем Павлечко.

На кадрах президента спросили, будет ли извинятся Алашкевич, которая якобы назвала пострадавших "быдлом".

"Если она так сказала, то она непорядочный человек. Я не хочу выражаться нецензурно, но она этого заслуживает", – ответил Путин.

Также он выразил надежду, что губернатор региона Сергей Левченко примет в отношении нее соответствующее решение.

Ранее Левченко сообщил, что экспертиза выявила признаки монтажа в аудиозаписи, на которой якобы глава пресс-службы иркутского правительства оскорбительно отзывается о жителях пострадавшего от наводнения Тулуна.

В Сети появилась аудиозапись, на которой женщина грубо высказывается о жителях Тулуна, собравшихся на встречу с Владимиром Путиным, и критикует их манеру одеваться. В подписи к ролику сказано, что эти слова якобы произносит Алашкевич. Сама глава пресс-службы иркутского правительства назвала аудиозапись подделкой.

После появления скандальной аудиозаписи губернатор Иркутской области инициировал служебное расследование в отношении Алашкевич.

2 сентября Путин встретился с жителями Тулуна. Президент заявил, что не снимет там режим ЧС, пока не будут решены все жилищные проблемы.

Отмечается, что, подъехав к городской администрации, Путин увидел толпу местных жителей и подошел к ним. По словам российского лидера, до этого он уже 40 минут общался с гражданами после посещения школы.

Путин прибыл в Иркутскую область 2 сентября, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ.

Начавшийся в регионе в конце июня паводок унес жизни 25 человек. В 107 населенных пунктах оказались подтоплены 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Также вода повредила 22 автомобильных моста.

Губернатор Сергей Левченко заявил, что новые дома построят до октября 2020 года. Вместе с тем Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим. Был установлен трехдневных срок для оформления соответствующих документов.