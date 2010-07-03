Новые дома для пострадавших в Иркутской области построят в 2020 году

Новые дома для жителей Иркутской области, которые потеряли жилье во время летнего паводка, будут построены до октября 2020 года. Об этом заявил губернатор региона Сергей Левченко, сообщает ТАСС.
"Думаю, что после того, как генплан [в муниципалитетах] будет утвержден и люди выберут для себя проекты индивидуальных домов, мы должны в спокойном порядке, у нас впереди зима, [дома построить]. Срок – примерно до октября следующего года. До этого времени люди будут жить в пунктах долговременного пребывания – это и санатории, и общежития. Мы постарались, чтобы эти места были комфортными", – сказал он.
Глава региона уже поручил составить список льготников, кому построят дома в первую очередь. Это пожилые люди, инвалиды и многодетные семьи.
Власти Иркутской области создают дирекцию, которая будет заниматься всеми функциями заказчика и помогать при составлении договоров со строителями, контролировать ход работ.
Структура будет подчиняться областному министерству строительства, ее должны зарегистрировать 15 июля.
Паводок в Иркутской области начался в конце июня. В 107 населенных пунктах подтоплено 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. К тому же, вода повредила 22 автомобильных моста.
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