Число пропавших без вести в Иркутской области выросло до 11 человек

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Одиннадцать человек числятся без вести пропавшими в результате наводнения в Иркутской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МЧС по региону.

Разыскиваются шесть человек из Тулунского района, четыре – из Нижнеудинского района и один – из Тайшетского района. По каждому сообщению заведены разыскные дела. Представитель МЧС добавил, что число погибших в результате паводка за ночь не изменилось.

В настоящее время установлено местонахождение 38 человек, числившихся без вести пропавшими.

Число погибших в результате наводнения достигло 25 человек. Ранее сообщалось о 24 погибших и еще девятерых пропавших без вести.

Стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению. Наводнение признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.

Более двух тысяч детей, пострадавших от ЧП, планируется отправить в оздоровительные учреждения страны. Из них 1267 человек госпитализируют на территории Иркутской области, а 1074 ребенка вывезут в другие регионы.

Ученые из Иркутского государственного университета (ИГУ) заявили, что причиной паводков в Иркутской области стали аномальное развитие атмосферных процессов и глобальное изменение климата.

