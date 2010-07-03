Путин сохранит режим ЧС в Тулуне до решения всех жилищных проблем

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ

В ходе встречи с жителями пострадавшего от паводка города Тулуна Иркутской области Владимир Путин заявил, что не снимет там режим ЧС, пока не будут решены все жилищные проблемы. Слова главы государства приводит РИА Новости.

"До тех пор, пока все жилищные вопросы не закроем, ЧС я буду сохранять", – сказал президент.

Отмечается, что, подъехав к городской администрации, Путин увидел толпу местных жителей и подошел к ним. По словам российского лидера, до этого он уже 40 минут общался с гражданами после посещения школы.

Путин прибыл в Иркутскую область 2 сентября, чтобы ознакомиться с ходом восстановительных работ.

Начавшийся в регионе в конце июня паводок унес жизни 25 человек. В 107 населенных пунктах оказались подтоплены 10,8 тысячи жилых домов и 11,05 тысячи приусадебных участков, 49 социально значимых объектов, 49 участков автодорог. Также вода повредила 22 автомобильных моста.

Губернатор Сергей Левченко заявил, что новые дома построят до октября 2020 года. Вместе с тем Дмитрий Медведев подписал постановление, ускоряющее выплаты пострадавшим. Был установлен трехдневных срок для оформления соответствующих документов.