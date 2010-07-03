Более 41 тысячи человек привились от гепатита в Иркутской области

Почти 41,3 тысячи человек в зоне паводка в Иркутской области сделали прививки против вирусного гепатита А. Отмечается, что вспышки заболеваемости в регионе не зарегистрировано. Об этом сегодня, 13 июля, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
По сообщению ведомства, в трех районах области, находящихся в зоне подтопления, продолжают работу 44 прививочные бригады.
"На 12 июля привито из числа групп риска против вирусного гепатита А – 41 тысяча 296 человек, против брюшного тифа – 700 человек, против дизентерии Зонне – 2 тысячи 332, охвачено фагированием 9 тысяч 650 человек", – отметили в Роспотребнадзоре.
В зоне ЧС продолжают работу 10 мобильных бригад ведомства. Специалисты оказывают всю необходимую помощь населению в проведении дезинфицирующих мероприятий.
Ранее власти Иркутской области объявили 12 июля днем траура. Число погибших от стихии на сегодняшний день составляет 25 человек. Еще 11 жителей региона считаются пропавшими без вести.
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