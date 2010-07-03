В Греции при шторме погибли двое российских туристов

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В Греции пятеро туристов погибли из-за сильного шторма. По предварительным данным, среди жертв стихии есть двое россиян. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на местную полицию.

Шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. Сообщается, что двое туристов из России оказались жертвами упавшего от ветра дерева. Среди погибших также числятся двое граждан Чехии и один – из Румынии.



В районе работают спасательные бригады. Около 20 человек были госпитализированы.

Ранее стало известно, что число жертв паводка в Иркутской области достигло 25 человек. Судьба еще восьми жителей региона остается неизвестной.

Стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению. Наводнение было признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.