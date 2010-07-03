В Греции при шторме погибли двое российских туристов

В Греции пятеро туристов погибли из-за сильного шторма. По предварительным данным, среди жертв стихии есть двое россиян. Об этом сообщает France-Presse со ссылкой на местную полицию.
Шторм обрушился на северные районы Греции в ночь со среды на четверг. Сообщается, что двое туристов из России оказались жертвами упавшего от ветра дерева. Среди погибших также числятся двое граждан Чехии и один – из Румынии.
В районе работают спасательные бригады. Около 20 человек были госпитализированы.
Ранее стало известно, что число жертв паводка в Иркутской области достигло 25 человек. Судьба еще восьми жителей региона остается неизвестной.
Стихия смыла и разрушила более 3,5 тысячи домов, которые не подлежат восстановлению. Наводнение было признано чрезвычайной ситуацией федерального масштаба.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.