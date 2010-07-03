Водителей призвали быть внимательнее из-за грозы

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Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Столичных автомобилистов просят быть внимательными на дорогах из-за прогнозируемых грозы с дождем и сильного ветра, сообщает пресс-служба ЦОДД в Twitter.
"Рекомендации те же: не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. И внимательнее на переходах – это просьба ко всем", – говорится в сообщении.
Лето, кажется, сломалось, и сегодня в столице опять обещают грозу с сильным ветром.— ЦОДД (@gucodd) 10 июля 2019 г.
Рекомендации те же: не парковаться под деревьями и щитами, держать дистанцию и не превышать скорость. И внимательнее на переходах - это просьба ко всем. pic.twitter.com/LJ109cBzPg
Ранее москвичей предупреждали о дожде с грозой и порывистом ветре до 15 метров в секунду до 00:00 11 июля. Переждать стихию рекомендуют в капитальном строении. Находясь на улице, следует избегать рекламных щитов и шатких конструкций.
На Москву надвигаются дождь, грозы и сильный ветер
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что июль в столице окажется холоднее июня с вероятностью 90%. Уже на этой неделе показатели опустятся ниже 20 градусов.
Умеренно прохладная и дождливая погода в европейской части страны будет длиться еще около недели. Август, по его словам, холодным быть не обещает. Показатели будут около нормы.
Ведущий научный сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец подчеркнул, что жары не будет до конца июля. На этой неделе показатели будут держаться в районе 20 градусов днем, что уже ниже нормы. А к выходным станет прохладнее, так что температуры окажутся ближе к сентябрьским.
Ночью они могут упасть до 5–10 градусов, а днем поднимутся не выше 12–17. Холоднее всего будет в пятницу и субботу, а в воскресенье немного потеплеет.
Вторая неделя июля в европейской части России будет такой же прохладной, как и первая, констатировал Тишковец. Купальный сезон тоже оказался сорван: температура воды достигает лишь 16–18 градусов.
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