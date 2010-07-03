Синоптики обещают сентябрьскую погоду до конца июля

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Синоптики расстроили любителей жаркого лета. Они заявили, что в ближайшие недели его ждать не стоит.
Вторая неделя июля в европейской части России будет такой же прохладной, как и первая. Прогноз дал глaвный специaлист центрa "Фобос" Евгений Тишковец, передает ИА "НСН".
"Причиной стали североатлантические циклоны, которые практически каждый день будут поливать нас дождями разной интенсивности. Ночами – от +7 до +12, днем – около +20. Это на 3-5 градусов ниже нормы. Если в понедельник-вторник все будет более-менее комфортно, то к следующим выходным будем сваливаться в "арктический мешок". В ночь на пятницу будет всего около +4, а в разгар дня – +12...+17. Это уже не июль, а сентябрь. Купальный сезон сорван, температура воды – +16...+18", – пояснил он.
Он отметил, что от такого прохладного июля страдает не только европейская часть страны, но также Урал и Приволжье. 25-градусное тепло придет в Центральную Россию не раньше последней декады июля. Однако, как отметил Тишковец, это не точно, потому что "ни один метеоролог в мире не скажет, какая погода будет через три недели".
В столице тепло, но дождливо
Впрочем, настоящее лето в России все-таки найти можно. Так, на этой неделе в Челябинскую область вернется жара. Однако высокая температура не станет помехой для дождей. Солнечная теплая погода ожидает Кубань, Крым, Владивосток.
На этой неделе в Москве ожидаются дожди и похолодание до +15...+20 градусов. Погоду определит североатлантический циклон, который будет перемещаться к столичному региону всю неделю. Температурный режим будет отставать от средних многолетних значений.
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