Синоптики обещают сентябрьскую погоду до конца июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Синоптики расстроили любителей жаркого лета. Они заявили, что в ближайшие недели его ждать не стоит.

Вторая неделя июля в европейской части России будет такой же прохладной, как и первая. Прогноз дал глaвный специaлист центрa "Фобос" Евгений Тишковец, передает ИА "НСН".

"Причиной стали североатлантические циклоны, которые практически каждый день будут поливать нас дождями разной интенсивности. Ночами – от +7 до +12, днем – около +20. Это на 3-5 градусов ниже нормы. Если в понедельник-вторник все будет более-менее комфортно, то к следующим выходным будем сваливаться в "арктический мешок". В ночь на пятницу будет всего около +4, а в разгар дня – +12...+17. Это уже не июль, а сентябрь. Купальный сезон сорван, температура воды – +16...+18", – пояснил он.

Он отметил, что от такого прохладного июля страдает не только европейская часть страны, но также Урал и Приволжье. 25-градусное тепло придет в Центральную Россию не раньше последней декады июля. Однако, как отметил Тишковец, это не точно, потому что "ни один метеоролог в мире не скажет, какая погода будет через три недели".



В столице тепло, но дождливо

Впрочем, настоящее лето в России все-таки найти можно. Так, на этой неделе в Челябинскую область вернется жара. Однако высокая температура не станет помехой для дождей. Солнечная теплая погода ожидает Кубань, Крым, Владивосток.

На этой неделе в Москве ожидаются дожди и похолодание до +15...+20 градусов. Погоду определит североатлантический циклон, который будет перемещаться к столичному региону всю неделю. Температурный режим будет отставать от средних многолетних значений.

