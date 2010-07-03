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Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе

Москвичей предупредили о новом похолодании

общество погода

11:48

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В столице на этой неделе ожидаются дожди и похолодание до плюс 15–20 градусов. Погоду определит североатлантический циклон, который уже вышел на северо-запад России и будет перемещаться в течение недели к столичному региону. А температурный режим будет отставать от средних многолетних значений.

"В начале недели отрицательная аномалия составит порядка двух градусов, а ближе к выходным, когда к нам начнут прорываться холодные воздушные массы, отклонение температуры от нормы будет достигать уже пяти-шести градусов", – сообщили Агентству "Москва" в центре погоды "Фобос".

По данным синоптиков, в начале недели температура воздуха в дневные часы составит плюс 17–22 градуса, возможно, 18–23 градуса, а к выходным столбики термометров покажут 15–20 градусов. Также в городе ожидаются дожди.

8 июля в столице ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой дождь. Днем температура воздуха составит около 23 градусов.

Ранее сообщалось, что среднемесячная температура воздуха в столице с начала июля составляет +16,3 градуса. Это примерно на 3 градуса ниже климатической нормы.

Синоптики отметили, что погода в выходные больше соответствовала концу августа – началу сентября. Возвращения жары в регионе не стоит ожидать как минимум до середины июля.

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