Синоптики рассказали о "передышке в циклонах" над Москвой

Облачная с прояснениями погода и до 20 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье в воскресенье, 7 июля.
День окажется для столицы и области теплым и практически сухим, передает портал "Метеоновости". "Передышку в циклонах обеспечит промежуточный гребень антициклона с юга", – говорится в сообщении.
Небольшой дождь местами возможен в вечерние часы. Будет дуть юго-западный ветер скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление составит 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.
Ранее стало известно, что июль в столице в этом году может оказаться холоднее июня. Последний раз горожане сталкивались с такой погодой в 2013 году. Тогда в июне было около 20 градусов, а в июле – около 19 градусов.
При этом самые большие контрасты между данными месяцами метеорологи отмечали в 1956 году. Тогда июнь оказался на 5,4 градуса теплее июля. Всего же, по словам синоптиков, такие скачки в погоде случались за последние 70 лет 15 раз.
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