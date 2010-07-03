Бирюков призвал москвичей внимательнее относиться к предупреждениям МЧС

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков выразил соболезнования семье погибшего в результате падения дерева ребенка и призвал москвичей внимательнее относиться к предупреждениям о непогоде. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Все превентивные мероприятия были выполнены службами МЧС и городскими службами. Мы ежедневно даем информацию во всех СМИ, присылаем информацию через СМС-сообщения с предупреждениями. Поэтому обвинять какие-то службы неправильно – это природное явление. Любой проинформированный должен принимать меры по своей безопасности", – отметил Бирюков.

Он также выразил глубочайшие соболезнования семье погибшего ребенка. Заммэра уточнил, что соответствующие службы проводят следственные действия, в ходе которых будут выявлены причины ЧП.

В четверг, 4 июля, в Гольяновском проезде на трехлетнего ребенка упало дерево. Малыш находился на детской площадке вместе со своей матерью. В департаменте здравоохранения отметили, что на место ЧП в течение пяти минут приехали бригады Центра экстренной медицинской и скорой помощи. Но ребенок получил тяжелые травмы, несовместимые с жизнью.

Накануне сообщалось, что в результате непогоды в Москве к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок. Один из пострадавших уже выписан. Состояние госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное. На Краснопресненской набережной сильный ветер обрушил на мужчину дорожный знак. Еще три человека пострадали в результате падения деревьев.

Ранее МЧС распространило предупреждение об усилении ветра. Его порывы сегодня могут достигать 17 метров в секунду. Жителей столицы просят быть осторожнее. По прогнозу, сильный ветер сохранится в столице как минимум до позднего вечера.

