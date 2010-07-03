Собянин выразил соболезнования семье погибшего из-за урагана ребенка

Сергей Собянин выразил соболезнования родным ребенка, который погиб в результате падения дерева в столице.

"В Москве от урагана погиб ребенок. Приношу самые глубокие соболезнования семье. В эти дни в столице – критические погодные условия. Прошу обращать особое внимание на предупреждения МЧС и городских служб. Будьте внимательны", – написал мэр на своей странице в микроблоге Twitter.

Ранее сообщалось, что в четверг, 4 июля, в Гольяновском проезде на трехлетнего ребенка упало дерево. Малыш находился на детской площадке вместе со своей матерью.

В департаменте здравоохранения отметили, что на место ЧП в течение пяти минут приехали бригады Центра экстренной медицинской и скорой помощи. Но ребенок получил тяжелые травмы. Врачи оказывают медицинскую и психологическую помощь его матери.

По факту гибели ребенка возбуждено уголовное дело.

"На мальчика, играющего на детской площадке на территории Басманного района Москвы, упало дерево. От полученных травм ребенок скончался на месте. Следственными органами ГСУ СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ ("Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека")", – говорится на сайте СУ СК по городу. Следователи осматривают место происшествия.

Накануне сообщалось, что в результате непогоды в Москве к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок. Один из пострадавших уже выписан. Состояние госпитализированных медики оценивают как удовлетворительное. На Краснопресненской набережной сильный ветер обрушил на мужчину дорожный знак. Еще три человека пострадали в результате падения деревьев.

В городе объявлен желтый уровень погодной опасности. МЧС предупредило, что будет бушевать сильный ветер. По прогнозу метеорологов, до 21:00 будет облачно с прояснениями, ветер западный, 5-10 метров в секунду, местами порывы до 12-17 метров в секунду.

