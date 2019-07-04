Ветер и до 17 градусов ожидается Москве в четверг

Фото: Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Кратковременный дождь и до 17 градусов тепла ожидается в Москве в четверг, 4 июля, передает портал "Метеоновости".

В пресс-службе ГУ МЧС России по столице предупредили жителей столицы о сильном ветре.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, с 09:00 до 21:00 мск в Москве будет облачно, с прояснениями, ветер западный 5-10 м/с, местами порывы 12-17 м/с", – сообщили в столичном ГУ МЧС

В такую погоду жителям и гостям Москвы рекомендует обходить на улице рекламные щиты и шаткие конструкции, а также парковать автомобиль вдали от деревьев.

Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 40 процентов.

Гидрометцентр России ранее объявил желтый уровень погодной опасности из-за дождя в столичном регионе до 22:00 четверга.

3 июля в результате непогоды в Москве к врачам обратились четыре человека, в том числе ребенок.