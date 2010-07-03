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09:58

Пришедшее в центр России похолодание случается раз в 18 лет

общество погода

09:58

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет, сообщили в центре погоды "Фобос".

В то же время синоптики успокаивают – холодный конец июня предвещает теплое продолжение лета. Метеостатистика показывает, что после таких арктических вторжений июль в большинстве случаев оказывается теплее обычного.

По данным специалистов, пик похолодания в Москве придется на субботу – воздух днем прогреется лишь до 13 градусов. В начале следующей недели в центральную Россию вернется летняя погода. Столбики термометров покажут 26 градусов.

Накануне МЧС предупредило горожан и жителей Московской области о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре. До конца суток 28 июня в Москве местами ожидаются сильный дождь, усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. В МЧС отметили, что парковаться лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Из-за непогоды рестораторов попросили закрыть летние веранды.

В период с 27 по 29 июня в городе может выпасть свыше половины месячной нормы осадков. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до субботы.

"Утро": прохладная погода ожидается в столичном регионе 28 июня

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