Пришедшее в центр России похолодание случается раз в 18 лет

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пришедшее в центральные районы России похолодание случается раз в 18 лет, сообщили в центре погоды "Фобос".

В то же время синоптики успокаивают – холодный конец июня предвещает теплое продолжение лета. Метеостатистика показывает, что после таких арктических вторжений июль в большинстве случаев оказывается теплее обычного.

По данным специалистов, пик похолодания в Москве придется на субботу – воздух днем прогреется лишь до 13 градусов. В начале следующей недели в центральную Россию вернется летняя погода. Столбики термометров покажут 26 градусов.

Накануне МЧС предупредило горожан и жителей Московской области о надвигающихся на столицу сильном дожде и ветре. До конца суток 28 июня в Москве местами ожидаются сильный дождь, усиление ветра порывами 12–17 метров в секунду.

Автомобилистам рекомендовали снизить скорость движения, а также увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. В МЧС отметили, что парковаться лучше вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а пешеходам рекомендовали обходить рекламные щиты и не укрываться под деревьями. Из-за непогоды рестораторов попросили закрыть летние веранды.

В период с 27 по 29 июня в городе может выпасть свыше половины месячной нормы осадков. Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до субботы.

