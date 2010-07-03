Стало известно, когда тепло вернется в столицу

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В столице до конца этой недели будет дождливо и прохладно, однако уже в понедельник в город вернется тепло – воздух прогреется до 20–25 градусов, сообщает Гидрометцентр.

"С приходом июля дневные температуры заметно повысятся. В понедельник – до плюс 20–25, во вторник – до 22–27. Местами будут возможны небольшие кратковременные дожди", – говорится в сообщении.

По прогнозам синоптиков, в пятницу, 28 июля, будет сильный дождь, местами возможна гроза, порывы ветра могут достигать 13–18 метров в секунду. Температура воздуха днем составит плюс 16–18 градусов в городе и до 14–19 в Московской области.

В субботу днем столбики термометров покажут плюс 11–13 градусов в столице и 9–14 в Подмосковье. Ветер подует со скоростью 7–12 метров в секунду, в порывах будет достигать 15–20 метров в секунду.

В воскресенье, 30 июня, местами пройдет небольшой дождь, днем потеплеет до 19–21 в городе и 16–21 в Московской области.

Заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков ранее сообщил, что из-за непогоды в столице в усиленном режиме работают городские службы.

Были даны предписания по защите зданий от сильных порывов ветра. То же касается объектов торговли, рекламных конструкций, строительной техники и строящихся объектов.

МЧС объявило экстренное предупреждение. Горожанам советуют ездить медленнее и увеличить дистанцию от впереди идущего транспорта. Спасатели предупреждают, что вспышки молний могут ослепить водителя и спровоцировать ДТП.

Парковаться призывают вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Укрываться около них также не стоит. Из-за непогоды рестораторов попросили закрыть летние веранды.

В период с 27 по 29 июня в городе может выпасть свыше половины месячной нормы осадков. А атмосферное давление 28 июня может побить рекорд 63-летней давности. В последующие дни оно тоже будет низким и приблизится к норме лишь 30 июня.

Из-за перепадов давления не исключено ухудшение самочувствия, причем не только у метеочувствительных людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Специалисты советуют ограничить физические нагрузки, не переутомляться, соблюдать режим труда и отдыха.

Гидрометцентр продлил желтый уровень погодной опасности до субботы. В Москве прогнозируют дожди и ветер, будет прохладно и облачно.

Со следующей недели начнет теплеть. В понедельник облачность сохранится, но уже без осадков. Во вторник и среду пройдут дожди, а воздух прогреется до 23–28 и 20–25 градусов соответственно.

