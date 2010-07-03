Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в конце недели

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в период с 27 по 29 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".
"Изменениям в погоде мы будем обязаны циклону, который сформируется над Скандинавией на активном участке атмосферного фронта. Этот атмосферный вихрь раскрутится до больших высот, станет "высоким", а потому и двигаться будет медленно. В центральные области он нагрянет в ночь на четверг, 27 июня, где и задержится на два-три дня", – говорится в материале.
В пятницу, 28 июня, в городе установится облачная погода с дождями и ветром. В субботу, по прогнозам синоптиков, днем температура воздуха прогреется до +11..+16 градусов. При этом сохранится дождливая и ветреная погода. Среднесуточная температура в этот день будет ниже нормы на пять-шесть градусов.
"Из-за сильного северо-западного ветра с порывами до 12–17 метров в секунду будет казаться, что на улице ранняя осень. По предварительным расчетам, в Москве в период с 27 по 29 июня может выпасть более половины месячной нормы осадков, которая на ВДНХ составляет 75 миллиметров", – поясняют синоптики.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что, согласно климатическим нормам, самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются 31 июля и 1 августа. Наступают они обычно в период с 26 июля по 5 августа. В это время поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. Он окончательно прогревается после 20 июля.
В Москве к концу недели резко похолодает до +13 градусов
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.