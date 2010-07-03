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15:51

Более половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в конце недели

общество погода

15:51

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше половины месячной нормы осадков может выпасть в Москве в период с 27 по 29 июня. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на портал "Метеоновости".

"Изменениям в погоде мы будем обязаны циклону, который сформируется над Скандинавией на активном участке атмосферного фронта. Этот атмосферный вихрь раскрутится до больших высот, станет "высоким", а потому и двигаться будет медленно. В центральные области он нагрянет в ночь на четверг, 27 июня, где и задержится на два-три дня", – говорится в материале.

В пятницу, 28 июня, в городе установится облачная погода с дождями и ветром. В субботу, по прогнозам синоптиков, днем температура воздуха прогреется до +11..+16 градусов. При этом сохранится дождливая и ветреная погода. Среднесуточная температура в этот день будет ниже нормы на пять-шесть градусов.

"Из-за сильного северо-западного ветра с порывами до 12–17 метров в секунду будет казаться, что на улице ранняя осень. По предварительным расчетам, в Москве в период с 27 по 29 июня может выпасть более половины месячной нормы осадков, которая на ВДНХ составляет 75 миллиметров", – поясняют синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что, согласно климатическим нормам, самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются 31 июля и 1 августа. Наступают они обычно в период с 26 июля по 5 августа. В это время поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. Он окончательно прогревается после 20 июля.

В Москве к концу недели резко похолодает до +13 градусов

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