Синоптики назвали сроки наступления самых жарких дней лета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Самые жаркие дни в средней полосе России ожидаются в конце июля. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"По климату это 31 июля и 1 августа. А если говорить о декаде, то самые жаркие дни наступают с 26 июля по 5 августа. Это связано с тем, что поверхность земли, нагреваясь от Солнца, очень медленно передает тепло вниз, в так называемый деятельный слой суши. И он окончательно прогреется только после 20 июля", – отметил метеоролог.

Вильфанд добавил, что после 10 сентября наступает бархатный сезон в приморских городах, когда температура воды и воздуха в городе держится на одной отметке. Он пояснил, что для горожан это наилучшее время для отдыха.

Ранее синоптики предупредили, что в последние дни июня в Москву придут похолодание и сильные дожди. Дневная температура воздуха упадет до 13–15 градусов, а в конце недели циклонический вихрь из Скандинавии обрушит на Москву сильнейшие дожди. Самыми холодными днями будут выходные – 29 и 30 июня.

Летнее тепло вернется в столичный регион на следующей неделе. С началом июля температура постепенно придет в норму.

