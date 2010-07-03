В Гидрометцентре опровергли приход осенней погоды в столицу

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд не согласился с тем, что на этой неделе в Москву придет осенняя погода.

"Была невероятная жара в июне, которая встречается крайне редко, поэтому понижение температуры, которое нас ждет, воспринимается как приход холодов. Ничего подобного – просто до этого жара была совершенно жуткая!" – сказал он ИА "НСН".

По словам синоптика, общий температурный фон от привычного в эти дни будет отличаться только на два градуса. Погоду в понедельник он назвал комфортной, хотя показатели окажутся выше нормы на три градуса – 24–26 в Москве и до 28 по области.

Со вторника они начнут падать – до 22–24 градусов. В последующие дни столбики термометров будут опускаться на 1–2 градуса. В пятницу они достигнут отметки в 17–22 градуса, в субботу – 16–21.

Ожидается также понижение давления. Особенно заметно это станет с четверга на пятницу, когда оно упадет сразу на 15 или 20 миллиметров ртутного столба, уточнил Вильфанд.

Метеоролог также предупредил о предстоящих осадках, которых не хватает в регионе. Он объяснил, что за первые три недели лета в Москве выпадало в среднем 11–13 миллиметров осадков. Это меньше 20 процентов от месячной нормы.

Из-за такой ситуации повысилась пожароопасность. "23 июня в некоторых районах Московской области прогнозируется не просто высокий, а максимальный пятый класс пожароопасности", – предостерег научный руководитель Гидрометцентра.

На неделе будут осадки, но кратковременные и небольшие. "Они очень нужны, чтобы сгладить эту ситуацию. Начиная со вторника небо будет более облачным. Заметные осадки вероятны только в конце недели", – добавил Вильфанд.

Глaвный специaлист центрa "Фобос" Евгений Тишковец ранее предупредил об осенней погоде в Москве на этой неделе. По его словам, к ее концу температура ночью составит не более пяти градусов, возможны трехдневные дожди, больше характерные для осени. За это время выпaдет до 30 процентов месячной нормы осaдков, подчеркнул Тишковец.

Сегодня же жару разбавит северный ветер. Ожидается переменная облачность, осадки маловероятны. Вернется жаркая погода, какой она была в предыдущие недели, в июле.

На второй и третий месяц лета прогнозируют средние температуры выше нормы. Будут периоды жаркой погоды с понижением, с эпизодами прохлады и дождей.