Осенняя погода придет в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На следующей неделе жара в столичном регионе сменится по-осеннему прохладной и дождливой погодой. В конце недели выпадет треть месячной нормы осадков, а температура понизится до климатических показателей сентября, рассказал главный специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, период жаркой и засушливой погоды на территории центральной России близится к завершению. "Впереди нас ждет мощное ультраполярное вторжение, которое ввергнет Московский регион в настоящую осень", − цитирует метеоролога "Вечерняя Москва".

Согласно прогнозам, начало следующей недели будут довольно комфортным. Днем столбики термометров покажут от +21 до +24 градусов, а в ночные часы 10−13 градусов тепла. Однако ближе к выходным дневная температура опустится до плюс 17 градусов, сообщил Тишковец телеканалу Москва 24.

В следующие пятницу, субботу и воскресенье в столице пройдут дожди. За три дня выпадет до 25 миллиметров осадков.

Ранее сообщалось, что 23 июня жара в городе пойдет на спад. Днем в воскресенье воздух прогреется максимум до +28 градусов. Местами возможны кратковременные дожди, а северный ветер будет дуть со скоростью 5−10 метров в секунду.

Из-за пониженного содержания кислорода в воздухе людям, которые страдают легочной и сердечной недостаточностью, сахарным диабетом или бронхиальной астмой, посоветовали быть особенно внимательными к своему самочувствию.